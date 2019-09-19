Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece set arasında aşkına koştu öpüşmeleri olay olmuştu
Daha önce birçok projede yer almasına rağmen Yasak Elma ile milyonların sevgisini kazanan Eda Ece, dizinin set arasında basketbolcu sevgilisi ile vakit geçirdi.
Genç oyuncu Eda Ece'nin, Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda forma giyen Buğrahan Tuncer ile yaz ortasında başlayan aşkları tam gaz devam ediyor. İkili, yoğun iş programlarından buldukları vakitlerde sıklıkla bir araya geliyor.
Yasak Elma'da Yıldız karakterini canlandıran Eda Ece, önceki gün dizi setinden bulduğu ilk fırsatta sevgilisiyle görüştü. Koyu bir sohbete koyulan ikilinin baş başa kahve keyfi kameralara yansıdı.
Flört döneminde samimi tatil: Öte yandan flört ettikleri dönemden birkaç hafta sonra Bodrum'da buluşan çiftin samimi görüntüleri günlerce konuşulmuş ve öpüştükleri görüntüler haber sitelerinde kısa sürede yayılmıştı.
Peki Eda Ece kimdir?
Eda Ece, 20 Haziran 1990 tarihinde İstanbul’da 3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak doğmuştur. Tam adı Eda Ece Uzunalioğlu’dur.