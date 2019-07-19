Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece olay görüntüler için isyan etti: Bana hiç acımadılar

''Arkadaşlar bana hiç acımamış'': Muhabirlere sitem eden Eda Ece, şu ifadeleri kullandı; “4 tane bikini giydim, üşüdüm. Birinde mayo giyeyim dedim, onu çekmişler. Kilolu çıkmışım. Arkadaşlar bana hiç acımamış. ‘Kilo aldı’ diye haberler çıktı.”