Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece olay görüntüler için isyan etti: Bana hiç acımadılar
Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterini canlandıran Eda Ece, Anadolu Efes oyuncusu Buğrahan Tuncer ile Ege'de tatil yaparken mayo ile objektiflere takılmasına ve kendisinin kilolu çıkmasına isyan etti.
FOX TV'de yayınlandığı günden bu yana reyting rekorları kıran 'Yasak Elma' dizisinin yıldızı Eda Ece, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon tamamlayan Anadolu Efes basketbol takımının oyuncusu Buğrahan Tuncer ile aşk yaşıyor.
Birbirlerini öpücük yağmuruna tutmuştu: Eda Ece ve Buğrahan Tuncer, geçtiğimiz günlerde Çeşme'de Casa Costa Otel’de tatil yaparken objektiflere takılmışlardı. İskeledeki şezlonglara uzanıp uzun uzun sohbet eden çiftin yaşadıkları romantik anlar da fotoğraflara yansımıştı. İkili kameraların görüntü almasına aldırış etmeden birbirlerini öpücük yağmuruna tutmuştu.
Cihangir'de ortaya çıktı: Güzel oyuncu Eda Ece, basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile çıktığı Çeşme tatilini noktalayıp İstanbul’a döndü. Cihangir'de görüntülenen Eda Ece, mayolu fotoğraflarından dolayı magazin muhabirlerine sitem etti.
''Arkadaşlar bana hiç acımamış'': Muhabirlere sitem eden Eda Ece, şu ifadeleri kullandı; “4 tane bikini giydim, üşüdüm. Birinde mayo giyeyim dedim, onu çekmişler. Kilolu çıkmışım. Arkadaşlar bana hiç acımamış. ‘Kilo aldı’ diye haberler çıktı.”