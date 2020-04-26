Yasak Elma'nın Yıldız'ı ayrıldı! Eda Ece her şeyi apar topar sildi
FOX ekranlarının entrika dolu dizisi Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'den çok konuşulacak bir hamle geldi. Seyirci dizinin yeni bölümlerini sabırsızlıkla beklerken Eda Ece'nin kararı şok etti.
Koronavirüs nedeniyle ekran macerasına zorunlu ara veren dizilerden biri de FOX'ta pazartesi akşamları yayınlanan yerli Dallas dizisi Yasak Elma oldu. Yaklaşık bir aydır çekimlere ara veren dizinin Yıldız'ı Eda Ece'den ise takipçilerini üzen ayrılık hamlesi geldi
74. son bölümü ile ekrana gelen dizinin yeni bölümleri ne zaman çekilecek bunun cevabı henüz netlik kazanmadı. Dizinin hayranları ise pazartesi akşamları ekrana gelen diziyi dört gözle bekliyor.
Karantina günlerinde sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerden biri de özellikle son bölümlerde seyircisi tarafından ilgiyle izlenen güzel oyuncu Eda Ece oldu.
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı ve daha çok işiyle gündemde olmayı tercih ettiği söyleyen Eda Ece yaklaşık 2 yıldır birlikte oldğu basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile ayrıldı.