Yasak Elma'nın yıldız oyuncusu saplantılı hayranı tarafından kaçırıldı!

İki kolumdan tutup zorla arabaya bindirdi

Genç oyuncu, yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle anlattı: "Yasak Elma dizinde oynarken bir hayranım beni çok beğenmiş ve evimi buldu. Evimden çıktığımda boş bir sokağa girdim yanıma arabayla yaklaşarak iki kolumdan tutup zorla arabaya bindirdi.