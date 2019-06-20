Yasak Elma'nın yıldız oyuncusu saplantılı hayranı tarafından kaçırıldı!

Yasak Elma'nın yıldız oyuncusu saplantılı hayranı tarafından kaçırıldı!

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına katılan Yasak Elma'nın yıldız oyuncusu Ayşegül Çınar, bir hayranı tarafından zorla kaçırıldığını anlattı.

Yasak Elma'nın yıldız oyuncusu saplantılı hayranı tarafından kaçırıldı! - Sayfa 1

FOX Tv'de yayınlanan Yasak Elma dizisinin genç oyuncusu Ayşegül Çınar, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına katılarak saplantılı bir hayranı tarafından zorla arabaya bindirilerek kaçırıldığını anlattı. Genç oyuncunun anlattıkları ise tüyler ürpertici.

112
Yasak Elma'nın yıldız oyuncusu saplantılı hayranı tarafından kaçırıldı! - Sayfa 2

İki kolumdan tutup zorla arabaya bindirdi

Genç oyuncu, yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle anlattı: "Yasak Elma dizinde oynarken bir hayranım beni çok beğenmiş ve evimi buldu. Evimden çıktığımda boş bir sokağa girdim yanıma arabayla yaklaşarak iki kolumdan tutup zorla arabaya bindirdi.

212
Yasak Elma'nın yıldız oyuncusu saplantılı hayranı tarafından kaçırıldı! - Sayfa 3

Benimle evleneceksin!

Arabanın arkasından dolaşıp gelerek 'Ne oluyor' demeye kalmadan arabaya bindirip kapıları kilitledi. Ben bağırmaya başlayınca da 'benimle evleneceksin' deyip arabayı sürdü. Telefonum cebimdeymiş o arabayı kullanırken gizlice telefonu çıkararak arkadaşıma konumumu gönderdim.

312
Yasak Elma'nın yıldız oyuncusu saplantılı hayranı tarafından kaçırıldı! - Sayfa 4

Şikayeti geri çektim

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne girerken polis çevirdi ve karakola giderek şikayetçi oldum. Olay uzamasın diye şikayeti geri çektim şu an ne yaptığını bilmiyorum. Daha sonra da menajerimin yan tarafındaki binaya taşındım."

412