Yasak Elma'nın yıldız oyuncusu saplantılı hayranı tarafından kaçırıldı!
Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına katılan Yasak Elma'nın yıldız oyuncusu Ayşegül Çınar, bir hayranı tarafından zorla kaçırıldığını anlattı.
FOX Tv'de yayınlanan Yasak Elma dizisinin genç oyuncusu Ayşegül Çınar, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına katılarak saplantılı bir hayranı tarafından zorla arabaya bindirilerek kaçırıldığını anlattı. Genç oyuncunun anlattıkları ise tüyler ürpertici.
İki kolumdan tutup zorla arabaya bindirdi
Genç oyuncu, yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle anlattı: "Yasak Elma dizinde oynarken bir hayranım beni çok beğenmiş ve evimi buldu. Evimden çıktığımda boş bir sokağa girdim yanıma arabayla yaklaşarak iki kolumdan tutup zorla arabaya bindirdi.
Benimle evleneceksin!
Arabanın arkasından dolaşıp gelerek 'Ne oluyor' demeye kalmadan arabaya bindirip kapıları kilitledi. Ben bağırmaya başlayınca da 'benimle evleneceksin' deyip arabayı sürdü. Telefonum cebimdeymiş o arabayı kullanırken gizlice telefonu çıkararak arkadaşıma konumumu gönderdim.
Şikayeti geri çektim
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne girerken polis çevirdi ve karakola giderek şikayetçi oldum. Olay uzamasın diye şikayeti geri çektim şu an ne yaptığını bilmiyorum. Daha sonra da menajerimin yan tarafındaki binaya taşındım."