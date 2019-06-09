Yasak Elma'nın ünlü oyuncusu Haktan Pak'a sanatçı dostlarından duygusal veda!
Ünlü oyuncu Haktan Pak dün gece yaşamını yitirdi. Ünlü isimler Haktan Pak için sosyal medyadan başsağlığı mesajları yayınladı.
Son olarak 'Yasak Elma' dizisiyle izleyici karşısına çıkan 50 yaşındaki Haktan Pak yaşamını yitirdi.
Haktan Pak'ın 2012 yılında evlendiği ve geçtiğimiz yıl boşanma davası açtığı eşi Müge Turanlı, sosyal medya hesabında "Bir daha ki sefere görüşmek üzere yosun gözlü adam.. Söz bitti.." mesajını paylaştı.
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Pak bir süredir kanser tedavisi görüyordu.
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İşte Haktan Pak'ın ardından dostlarının mesajları:
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Serdal Genç: 2008 de bir film setinde tanışıp arkadaş olduk sonra yıllar boyunca hasbihal ettik... İyi bir adamdı Haktan Pak. Güle oynaya gittiği hastaneden, omuzlarda çıkacak... Güle güle Haktan Abi. Seni seviyorum.
İyi ki tanıdım seni huysuz ve tatlı brom.
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