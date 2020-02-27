Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade yorumları tiye aldı olay paylaşım
Yasak Elma dizisinde Şahika karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Cavadzade, kendisine gelen yorumlarla dalga geçti.
FOX TV'nin entrikası bol dizisi Yasak Elma'nın yıldız kadrosundan biri olan Nesrin Cavadzade, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sıklıkla cesur ve iddialı fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşarak hayranlarını büyüleyen Cavadzade, bu kez kendisi için yapılan yorumları tiye aldı.
Instagram'da 1,5 milyon takipçiye sahip olan Cavadzade, her paylaşımında beğeni rekorları kırarken zaman zaman eleştirilerin de hedefi oluyor. Zaman zaman eleştirilere verdiği cevaplarla magazin gündemine gelen güzel oyuncu bu kez cevabı paylaşımıyla verdi.
Spor yaparken çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Nesrin Cavadzede, paylaşımının altına şu notu düştü:
''Çok zayıfsın, çok şişmansın, çok çirkinsin, çok güzelsin, çok iyi oyuncusun, hiç rol yapamıyorsun, sesin iğrenç, albüm çıkarman lazım...''