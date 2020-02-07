Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade yırtmaçlı dekoltesiyle herkesi büyüledi!
Fox TV'de yayımlanan Yasak Elma dizisinde Şahika karakterini canlandıran ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, Instagram hesabından paylaştığı siyah derin yırtmaçlı elbisesiyle herkesi büyüledi.
Son zamanlarda Yasak Elma dizisi ve Aşk Tesadüfleri Sever filmiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, sık sık sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Cavadzade'nin son paylaşımı takipçilerinden binlerce beğeni aldı.
Bir derginin kapak resmi için objektifler karşısına geçen Nesrin Cavadzade, çekim esnasında kamera arkası görüntüleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Siyah yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaşan güzel oyuncuya hayranlarından binlerce beğeni ve yorum geldi.
Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade'nin takipçileriyle paylaştığı pozlarına yüz bine yakın beğeni geldi. Oyuncunun Instagram hesabında bir buçuk milyon takipçisi bulunmaktadır.
Nesrin Cavadzade Kimdir?
Nesrin Cavadzade, 30 Temmuz 1982 tarihinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de doğmuştur. Annesiyle birlikte 11 yaşında İstanbul’a geldi. Hiç Türkçe bilmediği için Bakü’de bitirdiği ilkokul dördüncü sınıfı Cent Koleji’nde tekrar etmek zorunda kaldı.