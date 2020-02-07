Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade yırtmaçlı dekoltesiyle herkesi büyüledi!

Bir derginin kapak resmi için objektifler karşısına geçen Nesrin Cavadzade, çekim esnasında kamera arkası görüntüleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Siyah yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaşan güzel oyuncuya hayranlarından binlerce beğeni ve yorum geldi.