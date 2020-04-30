Yasak Elma'nın oyuncusu Eda Ece yardım istedi! Bakanlıktan jet yanıt gecikmedi
FOX'un sevilen dizisi Yasak Elma'nın başarılı oyuncusu Eda Ece, yanında çalışan kadının epilepsi hastası 11 yaşındaki oğlu için Sağlık Bakanlığı'ndan yardım istedi. Bakanlıktan Ece'ye anında cevap geldi.
Korona virüs salgını birçok yerde yaşamı olumsuz etkilerken, oyuncu Eda Ece, evinde yanında çalışan kadının epilepsi hastası 11 yaşındaki oğlu için Sağlık Bakanlığı'ndan yardım istedi. Sağlık Bakanlığı'ndan ise hemen anında yanıt geldi.
Eda Ece, Twitter hesabından, "Benim evimde çalışan ablanın 11 yaşındaki çocuğu epilepsi hastası.İlacını almak için başvurmuşlar ama sanırım dünyanın içinde bulunduğu bu olağanüstü halden dolayı yurtdışından ilaç gelemiyor.55 gün olmuş.Doktoru eldeki ilaçları vermiş bitmiş,bir süredir tamamen ilaçsız kaldı."
Sağlık Bakanlığı'nın hızlı geri dönüşü sonrası, "Hızlı cevabınız için sağlıklı çözüm
yürekten teşekkür ederim. Ve bu tweetin görülmesi için paylaşan buradaki insanlara da teşekkür ederim. Umarım bir an önce hallolur" sözleriyle güzel oyuncu teşekkür etti.
Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Eda Ece, son olarak gündeme sevgilisi basketbolcu Buğrahan Tuncer'den ayrıldığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Ancak güzel oyuncunun ve Tuncer'in birkaç gün sonra bu ayrılığa son verdikleri öğrenildi.