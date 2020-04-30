Yasak Elma'nın oyuncusu Eda Ece yardım istedi! Bakanlıktan jet yanıt gecikmedi

Sağlık Bakanlığı'nın hızlı geri dönüşü sonrası, "Hızlı cevabınız için sağlıklı çözüm

yürekten teşekkür ederim. Ve bu tweetin görülmesi için paylaşan buradaki insanlara da teşekkür ederim. Umarım bir an önce hallolur" sözleriyle güzel oyuncu teşekkür etti.

