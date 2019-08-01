Yasak Elma'nın Lila'sı süper mini giydi Ayşegül Çınar pozlarıyla yıktı geçti!

Yasak Elma FOX ekranlarının en çok izlenen dizilerinden birisi oldu. Unutulmaz bir sezon finali yapan dizinin 3. sezon çekimleri ise bu ay başlıyor. Entrika dolu senaryosu ile dikkat çeken dizinin eski oyuncularından biri olan Ayşegül Çınar ise şu günlerde magazin basınının gündeminde.