Yasak Elma'nın Lila'sı süper mini giydi Ayşegül Çınar pozlarıyla yıktı geçti!
Fox TV'nin en çok izlenen dizisi Yasak Elma'ya veda eden dizinin Lila Argun'u Ayşegül Çınar şu sıralar tatil pozları ve paylaşımlarımlarıyla adından söz ettiriyor. Süper mini giyen Ayşegül Çınar takipçilerinden tam not aldı.
Yasak Elma FOX ekranlarının en çok izlenen dizilerinden birisi oldu. Unutulmaz bir sezon finali yapan dizinin 3. sezon çekimleri ise bu ay başlıyor. Entrika dolu senaryosu ile dikkat çeken dizinin eski oyuncularından biri olan Ayşegül Çınar ise şu günlerde magazin basınının gündeminde.
Yasak Elma'da Halit Argun'un kızı Lila Argun karakterine 2 sezon boyunca başarılı bir şekilde hayat veren Ayşegül Çınar, 3. sezonda dizide olmayacak. Diziye veda ettiğini söyleyen Çınar, instagram paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekiyor.
Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ve düzgün fiziği ile de bakışları üzerine toplayan Ayşegül Çınar'ın instagram paylaşımları da binlerce beğeni ve yorum alıyor.
Yasak Elma ile yıldızı parlayan ve takipçi sayısını her geçen gün arttıran Ayşegül Çınar'ın şu anda 123 bin takipçisi var. Düzgün fiziğini ön plana çıkaran seksi kıyafetleri tercih eden genç oyuncunun süper minili pozlarına ise yorum yağıyor. magamaga