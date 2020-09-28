Yasak Elma'nın Lila'sı Buçe Buse Kahraman'ı hiç böyle görmediniz! Cesur pozları olay

İlk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan Yasak Elma dizisi pazartesi akşamları zirvede yerini korumaya devam ediyor. Her bölümü merakla izlenen Yasak Elma'nın genç oyuncusu Buçe Buse Kahraman izleyenlerin merak ettiği bir isim.