Yasak Elma'nın Lila'sı Buçe Buse Kahraman'ı hiç böyle görmediniz! Cesur pozları olay
FOX TV'nin rekortmen dizisi Yasak Elma'nın genç oyuncusu Buçe Buse Kahraman sosyal medyadaki cesur pozları nefes kesti.
İlk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan Yasak Elma dizisi pazartesi akşamları zirvede yerini korumaya devam ediyor. Her bölümü merakla izlenen Yasak Elma'nın genç oyuncusu Buçe Buse Kahraman izleyenlerin merak ettiği bir isim.
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2 sezondur Lila karakterini oynayan Ayşegül Çınar'ın ayrılmasının arından geçtiğimiz yıl diziye katılan Buçe Buse Kahraman kısa sürede seyircinin dikkatini üzerine çekmeyi başardı.
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Genç oyuncu dizide Halit ve Zerrin'in kızı olarak yer alıyor.
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Kahraman dizinin yanı sıra sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekmeyi başarıyor.
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