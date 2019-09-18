Yasak Elma'nın kadrosuna bir kişi daha katıldı izleyici 'artık yeter' deyip isyan etti
Geçtiğimiz hafta Fox TV ekranlarına bomba gibi geri dönen Yasak Elma, sezon arasında yapılan transferlerin ardından kadrosuna ünlü isimleri katmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz sezon Sevda Erginci ve Onur Tuna'nın kadrodan senaryo gereği ayrılması, Yasak Elma izleyicilerini isyan ettirmişti. Dizi ekibi, ikilinin yerini doldurmak için önce Nesrin Cavadzadeyi kadrosuna katmıştı.
Ardından Tuvana Türkay, Iman Casablanca, Aylin Veziroğlu ve Ege Kökenli'nin diziye dahil olduğu öğrenilmişti. Son olarak Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu Ahmet Kaynak da Yasak Elma'nın kadrosuna dahil oldu.
Ahmet Kaynak kimdir?
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. 14 Aralık 1978, İzmit / Kocaeli doğumlu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu.
Gülsüm isimli dizinin 3. sezonunda yer almasından sonra sevilen oyuncu, Türk dizisi Yılan Hikayesi’nde yer aldı. Bunun ardından ise Dar Alanda Kısa Paslaşmalar adlı sinema filminde rol aldı.