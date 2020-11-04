Yasak Elma'nın Halit'i Talat Bulut diziden nasıl ayrıldı? İşte böyle veda etti
Fox TV'de ekrana gelen Yasak Elma'nın Halit Argun'u Talat Bulut, 4 sezondur başrol oynadığı Yasak Elma'dan ayrıldı. Dizinin yapımcısı Fatih Aksoy, Talat Bulut için duygusal bir veda konuşması yaptı ve pasta keserek uğurladı.
Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu Yasak Elma'da 4 sezondur başrol oynadığı Halit Argun karakterine hayat veren Talat Bulut, diziye veda etti.
Dizinin yapımcısı Medyapım'ın patronu Fatih Aksoy, Talat Bulut için duygusal bir veda konuşması yaptı ve pasta keserek uğurladı. O anları sosyal medyadan paylaşan Fatih Aksoy yeni diziler için Talat Bulut'la çalışmak istediklerini söyledi.
Talat Bulut, Yasak Elma'ya 85. bölümde veda edecek. Usta oyuncunun son sahnesinin ardından ise dizinin yapımcısı Fatih Aksoy ile bir veda mesajı için kamera karşısına geçti.
"İnşallah yeniden çalışırız"
Talat Bulut ve dizi ekibinin de yer aldığı vedada konuşan yapımcı Fatih Aksoy, "Yasak Elma için ilk anlaştığımız oyuncuydu. 85 bölüm boyunca çok iyi bir oyuncu ve iyi bir insanla çalıştık. Onunla çalışmaktan çok büyük mutluluk duydum. İnşallah yeniden çalışırız" dedi.