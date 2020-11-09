Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Hazal Erişkin'in yüzünü köpek parçaladı! Erişkin'e 30 dikiş atıldı
'Yasak Elma' dizisinde izlediğimiz oyuncu Hazal Erişkin'e, arkadaşının 8 aylık Rottweiler cinsi köpeği saldırdı. Yüzü parçalanan genç oyuncula Erişkin'e 30 dikiş atıldı.
Afili Aşk ve son olarak 'Yasak Elma' dizisinde izlediğimiz oyuncu Hazal Erişkin arkadaşının beslediği 8 aylık Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Yüzü parçalanan Erişkin'e 30 dikiş atıldı.
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Son dönemin dikkat çeken genç oyuncularından Hazal Erişkin, geçtiğimiz günlerde talihsiz bir olay yaşadı.
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Bir arkadaşının evine giden Hazar Erişkin, burada 8 aylık Rottweiler cinsi köpeği sevdi.
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Yüzüne 30 dikiş atıldı
Köpekle oynarken bir anda saldırıya uğrayan Erişkin, köpeğinin yüzünü ısırmasıyla şoke oldu.
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