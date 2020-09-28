Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ın oğlu görenleri şaşırttı! Boyu annesini geçti
FOX TV'nin rekortmen dizisi Yasak Elma'nın sevilen oyuncusu Şevval Sam'ın oğlunu görenler şaşkına döndü.
Yasak Elma dizisinin Ender'i Şevval Sam başarılı oyuncuğunun yanı sıra özel hayatı da merak ediliyor. Güzel oyuncunun çocuğu görenleri şaşırttı.
111
Şevval Sam, 1993 yılında Beşiktaş'ın Sarı Fırtına lakaplı efsane eski futbolcusu Metin Tekin ile nikah masasına oturmuştu.
211
6 yıllık birlikteliğin ardından Şevval Sam 1999'da Metin Tekin ile birlikteliğini sonlandırmıştı.
311
Metin Tekin ile evliğinden Şevval Sam'ın Tarık Emir adlı bir oğlu olmuştu.
411