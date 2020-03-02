Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'dan evlilik itirafı bombayı patlattı

FOX TV'nin bol entrikalı dizisi Yasak Elma'daki performansıyla herkesin beğenisini oyunculuğuyla bir kez daha kazanan Şevval Sam, özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Geçtiğimiz aylarda sevgilisi Sarp Maden ile sosyal medya hesabı Instagram'da ilk kez fotoğraf paylaşarak herkesi şaşırtan Sam, evlilik itirafı yaptı.