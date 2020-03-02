Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'dan evlilik itirafı bombayı patlattı
FOX TV ekranlarında yayımlanan Yasak Elma dizisinde Ender karakterine hayat veren Şevval Sam, sosyal medyadan gelen soruya cevap vererek, evlilik itirafında bulundu.
FOX TV'nin bol entrikalı dizisi Yasak Elma'daki performansıyla herkesin beğenisini oyunculuğuyla bir kez daha kazanan Şevval Sam, özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Geçtiğimiz aylarda sevgilisi Sarp Maden ile sosyal medya hesabı Instagram'da ilk kez fotoğraf paylaşarak herkesi şaşırtan Sam, evlilik itirafı yaptı.
Instagram'ı oldukça aktif kullanan ve 1 milyon takipçisi olan Şevval Sam, Instagram üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı. Bir takipçisi, evlilik ile çalışma hayatını karşılaştırarak bir soru sorunca ise Sam, çekinmeden cevabı yapıştırdı.
Güzel oyuncuya bir hayranı, ''Sence çalışma hayatı mı zor evlilik mi?'' sorusunu sordu. Şevval Sam da takipçisinin sorusuna, ''Evlilik'' cevabını vererek şunu ekledi: ''Doğruya doğru: N'apayım?''
Öte yandan Şevval Sam, uzun bir süredir aşk yaşadığı müzisyen sevgilisi Sarp Maden ile 11 yıl sonra ilk kez sosyal medya hesabı Instagram'dan beraber fotoğraf paylaşmıştı.