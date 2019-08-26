Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Şam hastalığını ilk kez açıkladı: Tedavi görüyorum

"Sebze ve bakliyat ağırlıklı besleniyorum"

Şam, bir çok şeyi yiyemediğini ve immünoterapi tedavisi gördüğünü bu nedenle de kendisini daha sağlıklı hissettiğini söyledi. Şam şunları söyledi: Ben ‘İmmünoterapi’ tedavisi alıyorum. Alerji testi yapıldı. Zaten bir sürü şeyi yemem yasaklandı. Süt ve süt ürünleri, et ve tavuk yemiyorum. Gluten alerjimden dolayı ekmek de yemiyorum.Her çeşidi olmamakla beraber çok nadir balık yerim. Sebze ve bakliyat ağırlıklı besleniyorum. Kaju peyniri yapıyorum. Bir yandan vitaminlerimi de alıyorum. Çok daha sağlıklı hissediyorum kendimi.