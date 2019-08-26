Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Şam hastalığını açıkladı! Tedavi görüyor
FOX TV'de yayınlanan 'Yasak Elma' dizisinde canlandırdığı 'Ender Argun' karakteriye hayranlarını şaşırtan şarkıcı ve oyuncu Şevval Şam, bir çok şeyi yiyemediğini ve immünoterapi tedavisi gördüğünü açıkladı.
Şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, 2 sezondur Yasak Elma dizisinde başrolünde yer alıyor. Sam, Fox TV ekranında yayınlanmakta olan dizide entrikalarla ve kötülüklerle anılan Ender karakterini canlandırıyor.
Şevval Sam “Denizbank Açıkhava Konserleri” kapsamında 20 Ağustos'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıkmıştı. Sanat müziği eserleriyle başladığı konserinde Türkiye’nin dört bir yanından şarkılar seslendiren Sam’a sahnede Defjen adlı def topluluğu ile Yoroz horon ekibi de eşlik etmişti.
Konseri en ön sıradan izleyen anne Leman Sam da sahneye çıkarak “Gönül” şarkısında kızıyla düet yaptı. Ünlü oyuncu ve şarkıcı geçtiğimiz günlerde Posta gazetesine verdiği röportajda kamuoyunda bilinmiyen bir hastalığını açıkladı.
"Sebze ve bakliyat ağırlıklı besleniyorum"
Şam, bir çok şeyi yiyemediğini ve immünoterapi tedavisi gördüğünü bu nedenle de kendisini daha sağlıklı hissettiğini söyledi. Şam şunları söyledi: Ben ‘İmmünoterapi’ tedavisi alıyorum. Alerji testi yapıldı. Zaten bir sürü şeyi yemem yasaklandı. Süt ve süt ürünleri, et ve tavuk yemiyorum. Gluten alerjimden dolayı ekmek de yemiyorum.Her çeşidi olmamakla beraber çok nadir balık yerim. Sebze ve bakliyat ağırlıklı besleniyorum. Kaju peyniri yapıyorum. Bir yandan vitaminlerimi de alıyorum. Çok daha sağlıklı hissediyorum kendimi.