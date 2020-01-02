Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam dekoltesiyle büyüledi derin yırtmaçlı elbisesi olay
Yasak Elma dizisinin başrolü Şevval Sal yeni yılda giydiği derin yırtmaçlı elbisesiyle herkesi mest etti. Instagram'dan paylaşım yapan Sam'a övgüler yağdı.
Hem sesiyle hem de başarılı oyunculuğuyla herkesi kendisine hayran bıraktıran Şevval Sam, 2020 yılının ilk pozlarını paylaştı. Yasak Elma dizisinde Ender Çelebi karakterine hayat veren Sam, yeni yılı derin yırtmaçlı elbisesiyle karşıladı.
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Güzelliğiyle ön plana çıkan 46 yaşındaki başarılı sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarına yenilerini ekledi.
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Yeni yıl için derin yırtmaçlı siyah bir elbise tercih eden Sam, Instagram hesabından "Bu fotoğraf çekildiğinde henüz 2019'du. Dün akşam bizimle olan herkese teşekkürler" notuyla paylaşımlar yaptı.
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Sam'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara ise iltifatlar yağdı.
İşte Şevval Sam'a gelen bazı yorumlar...
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