BIST 1.384
DOLAR 8,35
EURO 9,81
ALTIN 455,07

Yasak Elma'nın Ender'i o ölümlü kazayı ilk kez anlattı Şevval Sam tüm detayları verdi

Yasak Elma'nın Ender'i o ölümlü kazayı ilk kez anlattı Şevval Sam tüm detayları verdi

FOX TV'deki Yasak Elma'nın oyuncusu Şevval Sam, 2005 senesindeki ölümlü kazayı ilk kez anlattı.

Yasak Elma'nın Ender'i o ölümlü kazayı ilk kez anlattı Şevval Sam tüm detayları verdi

Son zamanlarda eski minibüsünü karavana çevirmesiyle gündemden düşmeyen Şevval Sam, önceki gün Cihangir'de görüntülendi. 17 yıldır kullandığı karavanının başında boyama yaparken objektife katılan Sam, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

19
Yasak Elma'nın Ender'i o ölümlü kazayı ilk kez anlattı Şevval Sam tüm detayları verdi

Şarkıcı ve oyuncu, 2005'te Manisa'da bir motosiklete çarpmış, kazada motosiklet sürücüsü Adem Genbaşı yaşamını yitirmişti. Konuyla ilgili ilk kez açıklama yapan Sam, şunları söyledi:

"2005 senesinde yaşandı böyle bir hadise. Çok üzücü ama sekizde sekiz karşı tarafı kusurluydu.''

29
Yasak Elma'nın Ender'i o ölümlü kazayı ilk kez anlattı Şevval Sam tüm detayları verdi

''Hem ters yönden geliyordu, hem de kırmızı ışıkta geçiyordu. Kaskı ve ehliyeti yoktu. Yaşlı bir amca, 79 yaşında, bir gözü de görmüyordu. Benim yapacağım bir şey yoktu. O bana çarptı.''

39
Yasak Elma'nın Ender'i o ölümlü kazayı ilk kez anlattı Şevval Sam tüm detayları verdi

''Bazı şeylerin önüne geçilmiyor. Böyle bir şeye vesile olmuş gibi oldum ama benim tabii suçum yok.''

49