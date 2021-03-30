Yasak Elma'nın Ender'i o ölümlü kazayı ilk kez anlattı Şevval Sam tüm detayları verdi
FOX TV'deki Yasak Elma'nın oyuncusu Şevval Sam, 2005 senesindeki ölümlü kazayı ilk kez anlattı.
Son zamanlarda eski minibüsünü karavana çevirmesiyle gündemden düşmeyen Şevval Sam, önceki gün Cihangir'de görüntülendi. 17 yıldır kullandığı karavanının başında boyama yaparken objektife katılan Sam, muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Şarkıcı ve oyuncu, 2005'te Manisa'da bir motosiklete çarpmış, kazada motosiklet sürücüsü Adem Genbaşı yaşamını yitirmişti. Konuyla ilgili ilk kez açıklama yapan Sam, şunları söyledi:
"2005 senesinde yaşandı böyle bir hadise. Çok üzücü ama sekizde sekiz karşı tarafı kusurluydu.''
''Hem ters yönden geliyordu, hem de kırmızı ışıkta geçiyordu. Kaskı ve ehliyeti yoktu. Yaşlı bir amca, 79 yaşında, bir gözü de görmüyordu. Benim yapacağım bir şey yoktu. O bana çarptı.''
''Bazı şeylerin önüne geçilmiyor. Böyle bir şeye vesile olmuş gibi oldum ama benim tabii suçum yok.''