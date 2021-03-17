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Yasak Elma'nın Cansu'su Nilperi Şahinkaya fileli çorabı leopar elbisesiyle yaktı yıktı

Yasak Elma'nın Cansu'su Nilperi Şahinkaya fileli çorabı leopar elbisesiyle yaktı yıktı

FOX TV'deki Yasak Elma dizisinde rol alan Nilperi Şahinkaya, Instagram'ı sallayan ünlülerden biri... Son pozları ortalığı yaktı.

Yasak Elma'nın Cansu'su Nilperi Şahinkaya fileli çorabı leopar elbisesiyle yaktı yıktı

Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Nesrin Cavadzade gibi ünlü isimlerle aynı projede yer alan Nilperi Şahinkaya, Yasak Elma'da Cansu karakterini canlandırıyor. Fakat Yasak Elma'yı en başından beri izleyen seyirci kitlesi Cansu karakterini bir tülü sevemedi.

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Yasak Elma'nın Cansu'su Nilperi Şahinkaya fileli çorabı leopar elbisesiyle yaktı yıktı

Başarılı oyuncu Nilperi Şahinkaya, çok sevilse de Cansu karakteri her hafta Yasak Elma hayranları tarafından çeşitli olumsuz tepkiler alıyor. Bu tepkilerin etkisi ise sosyal medyada daha çok görülüyor.

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Yasak Elma'nın Cansu'su Nilperi Şahinkaya fileli çorabı leopar elbisesiyle yaktı yıktı

Cansu karakteriyle dikkatleri  üzerine çeken Nilperi, Instagram'ı da oldukça aktif kullanınca yaptığı her yeni paylaşımın altında ''Yasak Elma'dan git'' yorumları yer alıyor.

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Yasak Elma'nın Cansu'su Nilperi Şahinkaya fileli çorabı leopar elbisesiyle yaktı yıktı

Nilperi Şahinkaya'nın Instagram pozları da epey ilgi görüyor. Dizideki karakterini sevmeseler de hayranları, yaptıkları yorumlarla bunu gösteriyor. 

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