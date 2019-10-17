Yasak Elma'nın 45 yaşındaki yıldız oyuncusu Şevval Sam'dan olay yaratan pozlar
Fox TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Ender karakteri ile fark yaratan Şevval Sam, bir derginin yeni sayısı için kamera karşısına geçti.
45 yaşında olmasına rağmen fit vücuduyla ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Şevval Sam, Madame Figaro dergisi için cesur pozlar verdi. Ünlü oyuncu, verdiği pozları aynı zamanda sosyal medya hesabından da paylaştı.
Mayo ile verdiği pozlarla kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum alan Şevvam Sam'a, takipçilerinden övgü dolu mesajlar yağdı. Peki Şevval Sam kimdir?
Şevval Sam kimdir?
Ünlü sanatçı Leman Sam’ın iki kızından biri olan Şevval Sam şu sıralar FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde, Ender karakterini canlandırıyor. Şevval Sam hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…
Şevval Sam, 11 Kasım 1973 yılında İstanbul’da doğmuştur. Ünlü sanatçı Leman Sam’ın iki kızından biri olan Şevval Sam, ilk ve ortaokulu Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu’nda, liseyi İstanbul Zincirlikuyu İnsaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi restorasyon bölümünde okudu.