Yasak Elma'ın o sahnesi pes dedirtti! Bizimle dalga mı geçiyorsunuz

FOX tv ekranlarında yaklaşık 3 sezondur devam eden bol entrika, aldatma ve ihtiras dolu dizi Yasak Elma, son bölümü ile 6 Mayıs akşamı ekrana geldi. Her bölümü sosyal medyada olay olan dizinin bir sahnesi ise bu kez izleyiciye 'siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz' dedirtti.