Yasak Elma'dan Şeyma Subaşı'na olay gönderme metres kavgası da ortalığı karıştırdı
FOX TV ekranlarının bol entrikalı dizisi Yasak Elma'da Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'na olay bir gönderme geldi. Zeynep Yılmaz ile Acun Ilıcalı'nın boşanmasının ardından Şeyma Subaşı'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım tiye alındı.
FOX ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Barış Kılıç ve Tuvana Türkay'ın başrollerinde yer aldığı Yasak Elma dizisinde, Şeyma Subaşı’na gönderme yapıldı. Seneler önce Acun Ilıcalı, Zeynep Yılmaz ile evliyken Şeyma Subaşı ile başlayan yasak aşk resmen diziye konu oldu.
Zeynep Yılmaz ile Acun Ilıcalı'nın boşanmasının ardından sosyal medya hesabı Instagram'da Şeyma Subaşı, kendi fotoğrafını çekerek bir fotoğraf paylaştı ve altına da 'boşandılar' notunu düştü. O dönem bu paylaşım ile herkesin tepkisini çeken Subaşı aradan geçen yılların ardından unutulmadı. Yasak Elma dizisi, Subaşı'nın o hamlesini herkese hatırlattı.
Yasak Elma'da Nesrin Cavadzade'nin hayat verdiği Şahika karakteri, Tuvana Türkay'ın rol adlığı Leyla karakterini telefonla arayarak, şunları söyledi:
''Halit ve Yıldız boşanıyor. Haftaya selfini çekip sosyal medyandan boşandılar diye paylaşabilirsin artık.''
Birçok kişi tarafından izlenen Yasak Elma dizisinin Şeyma Subaşı'na bu göndermesi sosyal medyanın kullanıcılarının da dikkatini çekti. Şeyma Subaşı, Yasak Elma dizisindeki gönderme nedeniyle yine alay konusu oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı konuyla alakalı yorum yağdırdı.