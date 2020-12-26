Yasak Elma'dan Sadakatsiz'e bomba transfer ters köşe yaptılar
FOX TV'nin dizisi Yasak Elma'dan Kanal D'nin fenomen dizisi Sadakatsiz'e bomba bir transfer gerçekleşti. Herkes yeniden Yasak Elma dizisine bekliyordu ters köşe yapıldı.
Yasak Elma dizisinin izleyenlerine büyük şok yaşayacak. Son zamanlarda sürekli olarak oyuncu değişikliğiyle gündeme gelen diziye Şahika'nın eşi Kaya karakterine hayat veren Barış Kılıç bekleniyordu. Barış Kılıç ile ilgili ortaya çıkan gerçek sosyal medyayı salladı.
Yasak Elma'ya dönmesi beklenen yakışıklı oyuncunun yeni dizi haberi hayranlarını çok üzdü. Dizinin ve oyuncunun hayranları, yakışıklı ismin diziye dönmesini iple çekerken ortaya çıkan bir haber bu beklentiyi sonlandırdı.
Dizide Şevval Sam'ın canlandırdığı Ender karakterinin eşi olarak yer alan Kaya'yı dizi takipçileri çok yakıştırıyor ve tekrardan ekranlarda bir arada görmek istiyordu. Fakat bu ihtimal ortadan kalktı.
Barış Kalay seçimini Sadakatsiz'den yana kullandı. Yakışıklı oyuncu Kanal D'nin yayınlandığı ilk günden beri reyting rekorları kıran dizisi Sadakatsiz kadrosuna katıldı.