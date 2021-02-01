Yasak Elma'dan RTÜK itirafı yatak sahnesi FOX'ta kriz çıkarmıştı
Bu akşam yeni bölümü ile FOX'ta yayınlanacak olan Yasak Elma'nın başı son haftalarda RTÜK ile dertte. 95. bölümdeki yatak sahnesi dizinin başını yaktı, diziye katılan ve daha ilk bölümünden entrikaları ile gündem olan Bahar karakterine hayat veren Nilperi Şahinkaya itirafıyla olay oldu.
Kadrosuna Nilperi Şahinkaya'nın hayat verdiği Bahar karakterini de dahil ederek entrikanın dozunu iki kat arttıran dizi Yasak Elma bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. Dizinin geçen hafta yayınlanan 95. bölümündeki yatak sahnesi krizi ise giderek büyüyor.
Kadrosuna Erdal Özyağcılar, Berk Oktay ve Gülenay Kalkan gibi önemli isimleri dahil eden Yasak Elma asıl bombayı sona saklamış ve kadrosuna daha önce Aynen Aynen'deki müstehcen sahneleri ile konuşulan genç oyuncu Nilperi Şahinkaya'yı da katmıştı.
Hasan Ali'nin ölen eşi Filiz'in yeğeni Bahar'ı canlandıran oyuncunun son bölümde yaptıkları seyirciye pes dedirtti, yatak sahnesi seyirci tarafından müstehcen bulunmuş ve RTÜK'E şikayet yağmıştı.
Peki RTÜK'e şikayet edilen o sahnede neler olmuştu hatırlayalım...
Dizide yaşadıkları aşkla gündemden düşmeyen Yıldız ve Çağatay, güzel süren evliliklerinin tadını çıkaramadan yine kaos peşlerini bırakmaz. Nurgül’ün tehditlerini Çağatay’a söylemeyen Yıldız, Çağatay tarafından ‘ondan bir şeyler gizlemesinden yorulduğunu’ öne sürerek ayrılık kararı alır.