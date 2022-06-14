Yasak Elma'dan ayrılmıştı! Berk Oktay bakın hangi proje ile anlaştı
Son olarak sezon finali yapan Yasak Elma dizisinde Çağatay karakterine hayat veren Berk Oktay'ın yeni projesi merak konusu olmuştu! İnce eleyip sık dokuyan Oktay, NGM Yapım'ın "Bir Küçük Bir Günışığı" dizisi ile anlaştı! Fırat karakterini canlandıracak olan oyuncu Oktay'ın partneri ise Seray Kaya olacak!
Son olarak sezon finali yapan Yasak Elma dizisinde Çağatay karakterine hayat veren Berk Oktay'ın yeni projesi merak konusu olmuştu! İnce eleyip sık dokuyan Oktay, NGM Yapım'ın "Bir Küçük Bir Günışığı" dizisi ile anlaştı! Fırat karakterini canlandıracak olan oyuncu Oktay'ın partneri ise Seray Kaya olacak!
Yeni dizisi merak ediliyordu
Sezon finaline giren, ekranların reyting rekortmeni dizisinde Çağatay karakterine hayat veren Berk Oktay, yeni sezonda olmayacağını duyurmuştu.
Yeni dizisi merak konusu olmuştu
Savaşçı’nın ardından Yasak Elma dizisinde iki başarılı sezon geçiren Berk Oktay’ın yeni dizisi merak konusuydu.
NGM ile anlaştı
Yakışıklı oyuncunun diziden ayrışacağı kesinleştikten sonra birçok diziden teklif aldı. Senaryoları titizlikle okuyan Oktay NGM ile el sıkıştı.