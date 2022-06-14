Yasak Elma'dan ayrılmıştı! Berk Oktay bakın hangi proje ile anlaştı

Son olarak sezon finali yapan Yasak Elma dizisinde Çağatay karakterine hayat veren Berk Oktay'ın yeni projesi merak konusu olmuştu! İnce eleyip sık dokuyan Oktay, NGM Yapım'ın "Bir Küçük Bir Günışığı" dizisi ile anlaştı! Fırat karakterini canlandıracak olan oyuncu Oktay'ın partneri ise Seray Kaya olacak!