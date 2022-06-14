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Yasak Elma'dan ayrılmıştı! Bakın hangi proje ile anlaştı

Yasak Elma'dan ayrılmıştı! Bakın hangi proje ile anlaştı

Son olarak sezon finali yapan Yasak Elma dizisinde Çağatay karakterine hayat veren Berk Oktay'ın yeni projesi merak konusu olmuştu! İnce eleyip sık dokuyan Oktay, NGM Yapım'ın "Bir Küçük Bir Günışığı" dizisi ile anlaştı! Fırat karakterini canlandıracak olan oyuncu Oktay'ın partneri ise Seray Kaya olacak!

Yasak Elma'dan ayrılmıştı! Bakın hangi proje ile anlaştı

Son olarak sezon finali yapan Yasak Elma dizisinde Çağatay karakterine hayat veren Berk Oktay'ın yeni projesi merak konusu olmuştu! İnce eleyip sık dokuyan Oktay, NGM Yapım'ın "Bir Küçük Bir Günışığı" dizisi ile anlaştı! Fırat karakterini canlandıracak olan oyuncu Oktay'ın partneri ise Seray Kaya olacak!

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Yasak Elma'dan ayrılmıştı! Bakın hangi proje ile anlaştı

Yeni dizisi merak ediliyordu

Sezon finaline giren, ekranların reyting rekortmeni dizisinde Çağatay karakterine hayat veren Berk Oktay, yeni sezonda olmayacağını duyurmuştu. 

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Yasak Elma'dan ayrılmıştı! Bakın hangi proje ile anlaştı

Yeni dizisi merak konusu olmuştu

Savaşçı’nın ardından Yasak Elma dizisinde iki başarılı sezon geçiren Berk Oktay’ın yeni dizisi merak konusuydu. 

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Yasak Elma'dan ayrılmıştı! Bakın hangi proje ile anlaştı

NGM ile anlaştı

Yakışıklı oyuncunun diziden ayrışacağı kesinleştikten sonra birçok diziden teklif aldı. Senaryoları titizlikle okuyan Oktay NGM ile el sıkıştı.

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