Yasak Elma'dan ayrılan Talat Bulut'a Eda Ece'nin olay vedası bakın ne yaptı
FOX TV'nin favori dizisinden Talat Bulut ayrıldı. Dizideki Yıldız karakterini canlandıran Eda Ece'nin Bulut'a vedası imalı sayıldı bakın nasıl veda etti.
Yasak Elma dizisinden son zamanlarda resmen bir yaprak dökümü yaşandı. Dizinin başrol oyuncusu Talat Bulut dahi diziden ayrıldı. Bulut'un çekimlerinin bitmesiyle ise dizideki ekip ve oyuncu arkadaşlara vedaları başladı.
114
Talat Bulut’a son set gününde yapımcı Fatih Aksoy’un da aralarında bulunduğu bir veda düzenlendi. Ekip arkadaşlarıyla vedalaşan Talat Bulut’a ise Eda Ece’nin vedası gündem oldu.
214
Talat Bulut, Eda Ece’nin vedasını sosyal medyadan paylaşarak sitem dolu bir yazı yazdı.
314
Görüntülerde Eda Ece rol arkadaşı Talat Bulut’a kısa bir şekilde hemen sarılıp geri çekiliyor. O anlar Instagram hesabından paylaşan Talat Bulut, şu cümlelerle veda etti:
414