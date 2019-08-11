Yasak Elma'dan apar topar ayrılmıştı Sevda Erginci'nin yeni projesi çok konuşulacak
Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın sezon finalinden birkaç bölüm önce Onur Tuna ile birlikte ayrılan Sevda Erginci'nin yeni işi belli oldu.
Yasak Elma'da canlandırdığı Zeynep karakteriyle oldukça sevilen Sevda Erginci'den takipçilerini sevindirecek bir haber geldi. Diziden senaryo gereği ayrılması gereken ünlü oyuncu, Star TV'de yeni bir projeyle izleyicinin karşısına çıkacak.
Süreç Film'in Star TV için hazırladığı Sevgili Geçmiş dizisinde İpek karakteri için Sevda Erginci ile el sıkışıldığı öğrenildi. Funda Alp'in yazdığı, Ece Uslu ile Emre Kınay'ın da rol aldığı diziyi Aydın Bulut yönetecek.
Peki Sevda Erginci kimdir?: Sevda Erginci, 3 Ekim 1993 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. 4 yaşında iken anne babası boşanmıştır.
15 yaşında itibaren oyunculuk ve tiyatro ile ilgilenen Sevda Erginci’nin tiyatro ile ilk buluşması Semaver Kumpanya’da çocuk tiyatrosunda “Paki ve Sevgi Çiçekleri” oyunu ile oldu. 1,5 yıl oyunculuk eğitimi aldı.