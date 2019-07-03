Yasak Elma'daki taciz krizine Talat Bulut'tan karşı hamle! Bu sefer kendisi dava açtı
Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'da Talat Bulut'un bir set çalışanı olan Özge Ş.'ye taciz davasında takipsizlik kararı verilmişti. Bu kararın ardından Talat Bulut, çalışana flaş bir dava açtı.
Geçtiğimiz ay 2. sezon finalini yaparak sevenlerine ara veren Yasak Elma dizisindeki taciz krizinde yeni bir gelişme yaşandı. Kostüm asistanı Özge Ş.'yi taciz ettiği iddiasıyla günlerce tartışılan Talat Bulut, hakkında açılan davada aklanınca karşı hamleye geçerek 100 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.
Büyükçekmece 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları ile Özge Ş. hazır bulundu. Duruşmada konuşan Talat Bulut'un avukatı Ekim Su Küfteoğlu, tazminat davasının kabul edilmesini talep etti.
Karşı taraf ile anlaşma ihtimalimiz yoktur: Küfteoğlu, müvekkili Talat Bulut'un tanınmış bir oyuncu olduğunu söyleyerek, "Özge Ş. müvekkilimin kendisini dudağından öptüğüne dair iddialarda bulunmaktadır. Soruşturma kapsamında takipsizlik kararı verilmiştir. Karşı taraf ile sulh olma ihtimalimiz yoktur" şeklinde konuştu.
Özge Ş. konuştu: Duruşmada söz verilmesi üzerine beyanda bulunan Özge Ş. ise, hiçbir programa çıkmadığını sadece bir kanala röportaj verdiğini ve bunun da savcılığa şikayet sonrası yapıldığını söyledi. Özge Ş. davanın reddini talep etti.