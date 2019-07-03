Yasak Elma'daki taciz krizine Talat Bulut'tan karşı hamle! Bu sefer kendisi dava açtı

Özge Ş. konuştu: Duruşmada söz verilmesi üzerine beyanda bulunan Özge Ş. ise, hiçbir programa çıkmadığını sadece bir kanala röportaj verdiğini ve bunun da savcılığa şikayet sonrası yapıldığını söyledi. Özge Ş. davanın reddini talep etti.