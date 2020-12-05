Yasak Elma'da yine başrol krizi! Nesrin Cavadzade iddiası ortalık karıştırdı
FOX TV Yasak Elma ile ilgili bir ayrılık iddiası daha ortaya atıldı. İddialara göre Yasak Elma dizisinden yine bir başrol oyuncusu ayrılacak.
Yasak Elma dizisindeki oyuncu değişikliklerinin ardından yeni bölümlerinde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yasak Elma'nın başrol oyuncusu Talat Bulut, kadroya daha sonra katılan Barış Kılıç, Buse Buçe Kahraman, Gökhan Alkan'ın ardından Ender ile Kaya'nın oğlu Yiğit'e hayat veren Doğaç Yıldız diziden ayrıldı.
Bu ayrılıkların ardından dizide Şahika karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade hakkında iddialar gündeme geldi.
Yasak Elma dizisinde Şahika karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade'nin 90. bölümde diziden ayrılacağına yönelik iddialar sosyal medyada gündeme geldi. Ancak konu hakkında herhangi resmi bir açıklama yapılmadı.
Yasak Elma dizisinin son bölümünde neler oldu?: Feride, Yıldız'ı ilk gördüğü andan itibaren sevmemiştir ve oğlunu bu konuda doldurur. Çağatay'ın ciddi bir ilişki istememesi Yıldız'ın geri adım atmasına sebep olur.