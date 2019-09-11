Yasak Elma'da televizyon tarihine geçen hata yuh artık!
Her bölümü entrika dolu Fox dizisi Yasak Elma 3. yeni sezonu ile başladı. Olayların bir türlü bitmediği dizinin 48. bölümünde ard arda yapılan mantık hataları ekran başındaki dikkatli seyirciye yuh dedirtti.
Pazartesi akşamları yayınlanan FOX'un dizisi Yasak Elma yeni sezona bomba gibi başladı. Olayların bitmek bilmediği dizi 48. bölümü ile ekran macerasına yeniden başladı. 8 ay sonrasının gösterildiği dizideki mantık hatası ise ekran başındakileri güldürdü, sosyal medyanın diline düştü.
Halit Argun'un ikinci eşi, Yıldız'ın da ezeli düşmanı olan Ender, sezon finalinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından kafasına vurularak denize atılmıştı. Ender yani Şevval Şam diziden ayrıldı mı diye merak edilirken aslında Ender'in ölmediği, saklandığı herkesten saklandığı anlaşıldı.
Yeni sezonun ilk bölümünde beyin yakan olaylardan birisi Halit Argun'dan boşanmak üzere olan Yıldız'ın hamile kalması oldu. Son günlerde eşiyle sık sık sorun yaşayan ve araları soğuk olan Yıldız'ın nasıl hamile kalmayı başardığı ise bir diğer muamma...
Aradan geçen 8 ayın sonunda bir türlü dikiş tutturamayan, babasının parasını yiyen Zehra'nın yazar olması ve kişisel gelişim kitabı yazması ekran başındakilere yok arttık dedirtti.