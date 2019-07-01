Yasak Elma'da sezon finalinin ardından flaş gelişme! Ünlü isim kadrodan ayrıldı
Geçtiğimiz ay sezon finali yapan Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'ya son bölümlerde katılan ünlü bir ismin, yeni sezonda olmayacağı öğrenildi.
Sezon finali öncesi sevilen oyuncu Nesrin Cavadzade'yi kadrosuna katan Yasak Elma'da, başrollerden Onur Tuna ve Sevda Erginci senaryo gereği diziye veda etmişti. Yeni sezonu sevenleri tarafından merakla beklenen diziden bir ayrılık haberi daha geldi.
Show TV'de yayınlanan Kalp Atışı dizisindeki performansıyla yıldızı parlayan Kökenli, sonradan katıldığı diziye veda ediyor. Diziye 45. bölümde katılan Ege Kökenli'nin, yeni sezonda olmayacağı öğrenildi. Peki sevilen oyuncu Ege Kökenli kimdir?
Ege Kökenli kimdir?: Ege Kökenli, 20 Mart 1993 tarihinde Kırklareli‘de doğmuştur. Çocukluk yıllarını Kırklareli’de basketbol, bale, atletizm ve halkoyunları ile geçirdi.
Lise eğitimi için İstanbul’a gelen Ege Kökenli Fransızca eğitim veren bir lisede 5 yıl okudu. Bu arada okulun tiyatro ekibinde aktif olarak görev aldı.