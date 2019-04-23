Yasak Elma'da işler iyice çığrından çıktı! Yeni oyuncu geldi isyan başladı

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, Kaya Ender ilişkisini açığa çıkarmak için harekete geçerken Ender de Yıldız ile ilgili çok önemli bir şey öğrendi. Mustafa Ender'e gidiyor ve Zeynep'in babasının öldürdüğünü söyledi.