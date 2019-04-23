Yasak Elma'da işler iyice çığrından çıktı! Yeni oyuncu geldi isyan başladı
Entrika ve ihanetin bir an olsun bitmediği dizi Yasak Elma son bölümü ile yine isyan ettirdi. Bu kadar olmaz dedirten senaryosu ile artık izleyicinin tepkisini çeken diziye yeni bir oyuncu daha dahil oldu. Peki Ender'in sakladığı oğlu Yiğit kim?
Yasak Elma son bölümü ile dün akşam yine ekran başındakileri çok şaşırttı. İhanet ve entrika dolu bölümleri özellikle son haftalarda iyice abartan diziye izleyiciye de tepki göstermeye başladı.
Yasak Elma son bölümde, Ender ve Kaya'nın yıllar önceki ilişkisinde doğan çocukları Yiğit ortaya çıktı. Diziye yeni katılan genç oyuncu Doğaç Yıldız'ın canlandırdığı Yiğit, eline geçen bir mektupla gerçekleri öğrendi.
Ender’in yıllar önce terk etmek zorunda kaldığı oğlu Yiğit, gerçek annesinin Ender olduğunu öğrenince büyük şok yaşadı. Peki Yasak Elma'da Yiğit rolünde Doğaç Yıldız kimdir? İşte Yasak Elma 42. son bölümde yaşananlar.
YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yıldız, Kaya Ender ilişkisini açığa çıkarmak için harekete geçerken Ender de Yıldız ile ilgili çok önemli bir şey öğrendi. Mustafa Ender'e gidiyor ve Zeynep'in babasının öldürdüğünü söyledi.