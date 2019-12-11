Yasak Elma'da göğüs ucu krizi! Seyirci dekolte görmekten bıktı!

Akıl almaz entrika ve numaraların döndüğü Yasak Elma, FOX ekranlarında senaryosu ile izleyicinin beynini yakmaya devam ediyor. 3 sezondur deyim yerindeyse 'kimin elinin kimin cebinde' olduğunu bir türlü anlaşılamayan dizi, son bölümlerde iyice içinden çıkılmaz bir hal aldı.