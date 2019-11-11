Yasak Elma'da göğüs ucu krizi çıktı! Dekolteler seyirciyi bezdirdi
Entrika, ihanet ve aldatma dolu hikayesi, beyin yakan senaryosu ile Yasak Elma FOX ekranlarının en çok izlenen dizileri arasında. Özellikle dizinin kadın oyuncuları hem performansları hem de son bölümlerde iyice artan dekolteli ile sosyal medyanın dilinde.
Entrikaları ile her hafta seyirciye bu kadar da olmaz dedirten Yasak Elma, bu akşam yeni bölümü ile yine ters köşe yapacak. 3. sezona bomba giren dizi yeni oyuncuları ile daha karmaşık, içinden çıkılmaz bir hal aldı.
Pazartesi akşamları ekrana gelen dizinin özellikle kadın oyuncuları şu sıralar sosyal medyanın gündeminde. Seyirci son haftalarda başroldeki kadın oyuncuların derin göğüs dekoltesinden oldukça rahatsız.
Bu akşam ekrana gelecek yeni bölümde Şevval Sam'ın hayat verdiği Ender karakterinin giydiği elbise ise tam bir fiyasko! Derin göğüs dekolteli mini elbise giyen Ender kıyafetiyledizinin de önüne geçti.
Seyirci ise dizide son haftalarda iyice artan dekolteden oldukça rahatsız görünüyor. Başta Ender, Yıldız ve Halit Argun'ın son sevgilisi Şahika'nın giydikleri derin yırtmaçlı, dekolteli ve mini kıyafet seçimleri seyirciyi çileden çıkardı.