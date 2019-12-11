Yasak Elma'da göğüs krizi! Seyirci dekolte görmekten bıktı!
Beyin yakan senaryosu ile yerli Dallas dizisi olan Yasak Elma özellikle son bölümleri ile seyirciyi kızdırdı. Dizinin başrolündeki tüm kadınların dekolteyi fazla abartmasına izleyici tepki gösterdi.
Akıl almaz entrikaların ve numaraların döndüğü Yasak Elma, FOX ekranlarında senaryosu ile izleyicinin beynini yakmaya devam ediyor. 3 sezondur deyim yerindeyse 'kimin elinin kimin cebinde' olduğunu bir türlü anlaşılamayan dizi, son bölümlerde iyice içinden çıkılmaz bir hal aldı.
Pazartesi akşamları ekrana gelen dizi özellikle son haftalarda izleyicinin tepkisini çekiyor. Diziye 3. sezonda katılan Nesrin Cavadzade ve Tuvana Türkay ile, daha da karmaşık bir hal alan dizinin kadın karakterleri sosyal medyanın dilinde.
Özellikle son bölümlerde entrikalar ile birlikte kadın karakterlerin dekolteleri de sınırları zorlamaya başladı. Dizide Halit Argun'un ikinci eşi Ender, üçüncü eşi Yıldız ve nişanlısı Şahika'nın kıyafetleri ekran başındaki seyirciyi kızdırdı.
Şahika karakterine hayat veren güzel oyuncu Nesrin Cavadzade'nin sürekli göğüs dekolteli kıyafetleri tercih etmesi dikkatlerden kaçmadı.