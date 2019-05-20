Yasak Elma'da flaş bir ayrılık daha! İzleyiciler yeter deyip isyan etti

Ahmet Kayakesen, 27 Eylül 1988 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. 30 yaşında olan oyuncu Oğlak burcudur. Çok küçük yaşlarından buyana okulunda tiyatro oyunları ile ilgili olarak etkinliklere katılan ve zaman içerisinde oyunculuğu ciddi anlamda isteyen Kayakesen, bu anlamda kendisine geleceğin mesleği olarak oyunculuğu seçmiş ve bu yönde ilerlemiştir.