Yasak Elma'da bombalar bir bir patlıyor! Ünlü isim kadroya dahil oldu

Başrollerinde Onur Tuna, Şevval Sam, Talat Bulut, Eda Ece ve Sevda Erginci'nin bulunduğu Yasak Elma dizisinde sezon finali öncesi yeni gelişmeler yaşanıyor. 27 Mayıs akşamı ekranlara bir süreliğine veda edecek olan diziye Nesrin Cavadzade'nin katılması büyük bir şaşkınlık yaratırken, kadroya sevilen bir ismin daha dahil olduğu öğrenildi.