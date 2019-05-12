Yasak Elma'da bombalar bir bir patlıyor! Ünlü isim kadroya dahil oldu
Fox TV'nin Pazartesi günleri yayınlanan Yasak Elma dizisine Nesrin Cavadzade'den sonra bir ünlü oyuncu daha dahil oldu.
Başrollerinde Onur Tuna, Şevval Sam, Talat Bulut, Eda Ece ve Sevda Erginci'nin bulunduğu Yasak Elma dizisinde sezon finali öncesi yeni gelişmeler yaşanıyor. 27 Mayıs akşamı ekranlara bir süreliğine veda edecek olan diziye Nesrin Cavadzade'nin katılması büyük bir şaşkınlık yaratırken, kadroya sevilen bir ismin daha dahil olduğu öğrenildi.
Medyapım imzalı Yasak Elma dizisine Ege Kökenli katıldı. Son olarak Show TV'de yayınlanan Kalp Atışı dizisindeki performansıyla yıldızı parlayan Kökenli, BKM Film'in 24 Mayıs'ta gösterime girecek 'Aykut Enişte' filminde de başrol oynadı. Peki sosyal medyada yüzbinlerce seveni bulunan Kökenli kimdir?
Ege Kökenli, 20 Mart 1993 tarihinde Kırklareli‘de doğmuştur. Çocukluk yıllarını Kırklareli’de basketbol, bale, atletizm ve halkoyunları ile geçirdi. Lise eğitimi için İstanbul’a gelen Ege Kökenli Fransızca eğitim veren bir lisede 5 yıl okudu. Bu arada okulun tiyatro ekibinde aktif olarak görev aldı.
Bilgi Üniversitesinde 2 yıl uluslararası ilişkiler bölümünde okuduktan sonra yeniden üniversite imtihanlarına girerek Haliç Üniversitesi‘nde konservatuar bölümüne geçti. Ege Kökenli, 2004 yılında yönetmenliğini Hamdi Alkan‘ın yaptığı “En İyi Arkadaşım” dizisinde Ece karakterini canlandırdı.