Yasak Elma'da bomba ayrılık tarih tekerrür etti Erdal Özyağcılar'ın akıbeti belli oldu
Yasak Elma dizisinde Nesrin Cavadzade'nin karakteri Şahika yine yapacağını yaptı. Hasan Ali'ye hayat veren Erdal Özyağcılar'ı dizide zehirledi.
FOX TV'nin entrikası eksik olmayan dizisi Yasak Elma dün akşam yayımlanan yeni bölümüyle yine ilgiyle izlendi. Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan, Nesrin Cavadzade gibi ünlü isimleri kadrosunda barındıran Yasak Elma'da dün akşam heyecan yine zirvedeydi.
Yeni sezon için şimdiden onayı alan Yasak Elma dizisinin son bölümünde şoke eden gelişmeler yaşandı. Nesrin Cavadzade'nin hayat verdiği Şahika karakteri kocasını zehirlemek için kolları sıvadı.
Erdal Özyağcılar'ın hayat verdiği Hasan Ali, resmen oyuna geldi. Yasak Elma dizisinde tarih tekerrür etti.
Geçtiğimiz sezon evli olduğu Nadir'i öldüren Şahika, bu kez Hasan Ali'yi hedef aldı.