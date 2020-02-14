Yasak Elma'da ayrılıklar peş peşe geldi seyirci neye uğradığını şaşırdı
FOX TV'de yayımlanan Yasak Elma dizisinde Tuvana Türkay'ın veda etmesinin ardından ayrılıklar sürüyor. Usta oyuncu da 71. bölümde Yasak Elma dizisine veda edecek.
Yasak Elma dizisindeki heyecan ve entrika hız kesmeden devam ederken ayrılıklar da peş peşe geliyor. Geçtiğimiz günlerde diziye Tuvana Türkay'ın veda edeceği öğrenilmiş, güzel oyuncunun hayranları hayal kırıklığına uğramıştı.
116
Dizideki yaprak dökümü Tuvana Türkay ile sınırlı kalmadı. Neslihan Yeşilyurt'un yönetmen koltuğunda oturduğu, usta yapımcı Fatih Aksoy imzalı Yasak Elma dizisinde önümüzdeki bölümlerde sürpriz bir ayrılık yaşanacak.
216
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam ve Eda Ece'nin oynadığı sevilen dizide Nadir Kılıç karakterini canlandıran Hakan Karahan, 71. bölümde diziden ayrılacak.
316
Öte yandan bu hafta reytinglerde büyük bir başarıya imza atan Yasak Elma, önümüzdeki sezon da devam edecek.
416