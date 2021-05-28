Yasak Elma yıldızları küs denmişti sezon yorgunluğunu böyle attılar teknede olay pozlar

FOX TV'de pazartesi günleri yayımlanan Yasak Elma dizisi geçtiğimiz haftalarda final yaptı. Dizinin yıldızları sezon yorgunluğunu atmak için tatile çıktı. Yasak Elma'nın yıldızları Eda Ece, Şevval Sam, Gülenay Kalkan, Nesrin Cavadzade ve Melisa Doğu tatilde bir araya geldi.