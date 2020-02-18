Yasak Elma yıldızı Tuvana Türkay Mucize Doktor yıldızı Onur Tuna'yı fena bozdu

Tuvana Türkay, 'Çok eğlendik klişelerine girmeyeceğim' sözleriyle herkesi şoke etti. Türkay, bu sözleri söylerken yüz ifadesini de değiştirince Onur Tuna'nın bakışları olay oldu. Türkay'ın açıklamaları galada soğuk rüzgarlar estirdi.

İşte gala gecesinde o anlar