Yasak Elma yıldızı Tuvana Türkay Mucize Doktor yıldızı Onur Tuna'yı fena bozdu
Ağır Romantik filminin başrolleri Onur Tuna ve Tuvana Türkay arasında galada gergin anlar yaşandı. Tuvana Türkay'ın gafı geceye damga vurdu.
FOX TV'nin iki reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna ve Yasak Elma'nın yıldızı Tuvana Türkay, Ağır Romantik filminde buluştu. Filmin galası geçtiğimiz akşam gerçekleşti. Tuvana Türkay ve Onur Tuna arsındaki gerginlik ise kimsenin gözünden kaçmadı.
Ağır Romantik filminin çekimleri için Onur Tuna, gala gecesinde ''Çekimlerde çok eğlendik'' açıklamasında bulundu. Ardından mikrofon Tuvana Türkay'a uzatılınca ise klişe konuşmayacağını söyleyip Onur Tuna'nın sözleriyle dalga geçti.
Tuvana Türkay, 'Çok eğlendik klişelerine girmeyeceğim' sözleriyle herkesi şoke etti. Türkay, bu sözleri söylerken yüz ifadesini de değiştirince Onur Tuna'nın bakışları olay oldu. Türkay'ın açıklamaları galada soğuk rüzgarlar estirdi.
Ağır Romantik filminin galasına gergin anlar damga vurup gala gecesine gölge düşünce ise Tuvana Türkay, sosyal medya hesabından açıklama yapmak zorunda kaldı.