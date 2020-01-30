Yasak Elma yıldızı Nesrin Cavadzade galada abartı dekolteli elbisesiyle olay yarattı

Geceye ilk filmin başrol oyuncuları Belçim Bilgin ve Mehmet Günsür de katıldı. Filmin iki kadın başrolü Nesrin Cavadzade ve Elif Doğan şıklıklarıyla göz doldurdu. Beyaz uzun bir elbise tercih eden Nesrin Cavadzade'nin derin göbek ve bacak dekoltesi ise dikkat çekti.