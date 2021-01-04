Yasak Elma yıldızı Eda Ece'ye Arap hayranı bakın ne hediye etti 'Aldığım en güzel hediye'
FOX TV'nin fenomen dizisi Yasak Elma'nın başrolü Eda Ece'yi Arap hayranından gelen hediye mest etti.
Şevval Sam, Nesrin Cavadzade ve Eda Ece'nin başrolünde olduğu Yasak Elma dizisi, tüm heyecanıyla devam ediyor. Dizide bir takım oyuncu değişiklikleri olsa da dizinin ve oyuncuların hayranlarının diziyi bırakmaya niyeti yok. Hal böyle olunca başrol oyuncuları, hayranlarının bir hayli yakın markajında ve çok seviliyorlar.
Dizinin yıldızlarından Eda Ece de büyük bir hayran kitlesine sahip. Sosyal medyadaki takipçi sayısından bu durum anlaşılabiliyor. Milyonlarca takipçiye sahip olan Ece'nin ünü de yalnızca Türkiye ile sınırlı değil. Güzel oyuncunun yurt dışından da birçok hayranı var.
Hatta son olarak Arap bir hayranı Eda Ece'nin yüzünü güldürdü. Yılbaşı için kendisine hayranları ve çeşitli markaların gönderdiği hediyeleri sosyal medya hesabından paylaşan Eda Ece, bir hediyeyi ise özel olarak Instagram gönderisi halinde paylaştı.
Suudi Arabistan'dan bir hayranı tarafından gönderilen resmi paylaşan Eda Ece, ''Aldığım en güzel hediye Suudi Arabistan'dan geldi. Çok teşekkür ederim, beni duygulandırdınız'' notuyla paylaştı.