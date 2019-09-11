Yasak Elma yeni sezona öyle bir hatayla başladı ki yuh dedirtti!

Yeni sezonun ilk bölümünde beyin yakan olaylardan birisi Halit Argun'dan boşanmak üzere olan Yıldız'ın hamile kalması oldu. Son günlerde eşiyle sık sık sorun yaşayan ve araları soğuk olan Yıldız'ın nasıl hamile kalmayı başardığı ise bir diğer muamma...