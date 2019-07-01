Yasak Elma yeni sezon bombası patladı! Diziden ayrıldığını açıkladı
Fox'un en çok izlenen yapımlarından Yasak Elma unutulmaz bir bölümle sezon finali yapmıştı. Yeni bölümü merakla beklenen dizide ise flaş bir ayrılık yaşandı. Ege Kökenli diziden ayrıldığını açıkladı.
FOX ekranlarının bol entrika dolu dizisi Yasak Elma sezon finali ile ekran hayatına ara verdi. Yeni sezon bölümleri merakla beklenen diziden hayranlarını üzecek bir ayrılık haberi geldi. Başarılı ve güzel oyuncu Ege Kökenli Yasak Elma'nın yeni sezonunda olmayacağını duyurdu.
Show TV'de yayınlanan Kalp Atışı dizisindeki performansıyla yıldızı parlayan Kökenli, sonradan katıldığı diziye veda ediyor. Diziye 45. bölümde katılan Ege Kökenli'nin, yeni sezonda olmayacağı öğrenildi. Peki sevilen oyuncu Ege Kökenli kimdir?
Ege Kökenli kimdir?: Ege Kökenli, 20 Mart 1993 tarihinde Kırklareli‘de doğmuştur. Çocukluk yıllarını Kırklareli’de basketbol, bale, atletizm ve halkoyunları ile geçirdi.
Lise eğitimi için İstanbul’a gelen Ege Kökenli Fransızca eğitim veren bir lisede 5 yıl okudu. Bu arada okulun tiyatro ekibinde aktif olarak görev aldı.