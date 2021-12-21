Yasak Elma Üç Kuruş Kalp Yarası Masterchef Esra Erol Müge Anlı hüsrana uğradı! Reytingde zirve bakın kimin
20 Aralık 2021'in reyting sonuçları Müge Anlı ile Tatlı Sert, Yasak Elma, Masterchef, Esra Erol, Üç Kuruş, Kalp Yarası'nı hüsrana uğrattı.
Birbirlerine duydukları aşk sayesinde önlerine çıkan tüm engelleri aşan Ayşe ve Ferit, yeniden evlenmeye hazırlanmaktadır. Fakat Şahin’in Ayşe’nin gitmesine izin vermeye niyeti yoktur. Şahin, Ayşe’yi en zayıf yerinden vurmaya karar verir ve planını devreye soktuğu Kalp Yarası reytingde dibe çakıldı.
Hasan Ali’nin evinde yaşanan patlamanın üstünden altı ay geçmiştir. Patlama sonrasında Ender ve Yıldız yaralı kurtulurken, Hasan Ali vefat eder. Yapılan soruşturmanın ardından bombalamayı Hasan Ali’nin hasımlarının yaptığı anlaşılır ve dava kapandığı Yasak Elma zirve yarışında geriledi.
Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliklerini yaptığı, tv8'de haftanın beş günü yayınlanan 'MasterChef Türkiye' yarışmasının 18'inci haftasının ilk gününde kaptanlık oyunu oynandı. Yarışma reytingde ilk 10'a giremedi.
ATV'nin ve Türkiye'nin en çok sevilen ve izlenen programlarından biri olan Esra Erol reytingde zirveyi rakibine kaptırdı.