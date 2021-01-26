Yasak Elma sınırı aştı RTÜK dizinin ipini çekiyor! FOX'u yakan yatak sahnesi

Özellikle son haftalarda entrikanın dozunu iyice arttıran FOX dizisi Yasak Elma son bölümüyle olay oldu. Kadrosuna Erdal Özyağcılar, Berk Oktay ve Gülenay Kalkan gibi önemli isimleri dahil eden Yasak Elma asıl bombayı sona sakladı ve kadroya genç oyuncu Nilperi Şahinkaya'yı da dahil etti.