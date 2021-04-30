Yasak Elma setinde kavga çıktı Nesrin Cavadzade bakın neden diziden ayrıldı

Birbirinden ünlü isimleri bir arada tutan Yasak Elma dizisinin son bölümünde yaşananlar seyircinin kafasını karıştırdı. Yasak Elma'da karakterler arasında bir ölü bir yaralı olacağı iddia edilmiş, diziden ayrılan kişinin Nilperi Şahinkaya olduğu söylenmişti.