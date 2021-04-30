Yasak Elma setinde kavga çıktı Nesrin Cavadzade bakın neden diziden ayrıldı
FOX TV'deki Yasak Elma dizisinin setinde çıkan kavga ayrılık getirdi. Nesrin Cavadzade'nin neden diziden ayrıldığı ortaya çıktı.
Birbirinden ünlü isimleri bir arada tutan Yasak Elma dizisinin son bölümünde yaşananlar seyircinin kafasını karıştırdı. Yasak Elma'da karakterler arasında bir ölü bir yaralı olacağı iddia edilmiş, diziden ayrılan kişinin Nilperi Şahinkaya olduğu söylenmişti.
Fakat Yasak Elma setinde yaşananlar olayın tüm akışını değiştirdi. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise Şahika'nın saldırıda öldürüldüğü ortaya çıktı. Fragmanda Şahika için düzenlenen cenaze törenini gören izleyiciler Nesrin Cavadzade'nin ayrılığında büyük bir üzüntü yaşadı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yasak Elma'daki senaryo değişikliğinin nedeni setteki kavga! Geçtiğimiz günlerde yönetmen Murat Öztürk rahatsızlanınca yerine eski yönetmen Neslihan Yeşilyurt geldi.
Bu sırada Eda Ece o gün seti olmamasına rağmen Yeşilyurt'u görmek için çekime geldi. Yeşilyurt, Ece gelince görevini yardımcısına devredip bir süre sohbete daldı.